بأول أيام الهدنة.. مظاهرات في مدن وعواصم عربية دعماً لغزة

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خرجت -اليوم الجمعة- مظاهرات في عدد من المدن والعواصم العربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك تزامنا مع أول أيام الهدنة المعلنة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.تظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية عمّان وعدد من المحافظات دعما لغزة، وشارك أكثر من 4 آلاف شخص في تظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة وسط العاصمة.وجاءت تظاهرات اليوم غداة دعوة أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، الأردنيين إلى "تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم".ورفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية، ولافتات كتب عليها "بالمقاومة ننتصر"، و"المقاومة خيارنا"، و"سينكسر هذا العدوان ولن تنكسر إرادتنا".كما رفعوا صورة للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصفهم بـ"مجرمي حرب"، وأخرى تظهر أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي كتب عليها "تحالف الإرهاب".وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للناطق باسم كتائب القسام، منها "يا أبو عبيدة يا أمين، يا حبيب الملايين". كما حملوا صورة له ملثّما بالكوفية الحمراء وتحتها "فخر الأمة".وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات الكرك ومعان والعقبة (جنوب) وإربد (شمال).وفي المغرب، شارك آلاف المغاربة في وقفات بعدة مدن عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة.وطالب المشاركون في هذه الوقفات، التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهي منظمة غير حكومية، بوقف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.ومن بين المدن التي شهدت وقفات احتجاجية، مدن طنجة ووجدة وتطوان (شمال)، وأكادير (وسط) والجديدة وأسفي (غرب).وردد المشاركون في الوقفات شعارات تنتقد استمرار الغرب في دعم إسرائيل، مقابل صمتها عن استهداف المدنيين بغزة. كما رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات مساندة للقضية الفلسطينية.وفي العاصمة التونسية، شارك المئات اليوم بمسيرة داعمة للشعب الفلسطيني، طالبوا فيها بوقف دائم للحرب الإسرائيلية على القطاع.وخرج نحو 300 متظاهر من جامع الفتح بشارع الحرية، بدعوة من "حزب التحرير" في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة.وحمل المتظاهرون نعشا ملطخا بالدماء يرمز لما يحصل في غزة، ورددوا شعارات منها "قولوا الله قولوا الله على غزة ما نتخلى"، و "يا أمة الإسلام مع غزة لا استسلام" و"الأمة تريد تحريك الجيوش"، وطالبوا بوقف دائم للعدوان الإسرائيلي على القطاع.كما نظمت وقفة احتجاجية في العاصمة القطرية الدوحة لدعم الفلسطينيين والتنديد بالحرب الإسرائيلية.واحتشد مئات المصلين بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية، مرددين هتافات مؤيدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورافضة للمجازر الإسرائيلية المستمرة، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية.وفي رام الله بالضفة الغربية، نشرت صفحات إخبارية فلسطينية، بثا مباشرا لمسيرة طافت شوارع المدينة دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة، ردد فيها المشاركون هتافات تشيد بقتال كتائب عز الدين القسام ضد قوات الاحتلال.