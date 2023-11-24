حافلة الفلسطينيين المفرج عنهم تنطلق من سجن عوفر.. والجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مسيلة للدموع

نقلت حافلة تحمل 39 أسيراً فلسطينياً مفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي، لنقلهم إلى الضفة الغربية المحتلة، ليل الجمعة.

وكانت قطر قد أعلنت الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

Advertisement

وذكر تلفزيون فلسطين أن المفرج عنهم هم 24 سيدة وفتاة و15 فتى.

وأطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الفلسطينيين المحتشدين أمام سجن عوفر في بلدة بيتونيا قرب رام الله، لاستقبال الأسرى المفرج عنهم، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز".

ويتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إفراج حماس عن 50 رهينة لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الجمعة، بإطلاق حماس 13 رهينة إسرائيلية، إلى جانب 10 تايلنديين وفلبيني واحد شملتهم صفقة منفصلة، مقابل الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا.