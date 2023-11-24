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عربي-دولي
الأمم المتحدة: قطاع غزة تلقى "أكبر قافلة مساعدات" منذ 7 تشرين الأول
Lebanon 24
24-11-2023
|
13:59
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أعلنت الأمم المتحدة أن قطاع غزة تلقى، اليوم، "أكبر قافلة مساعدات منذ السابع من تشرين الأول الماضي"، بموجب اتفاق الهدنة مع إسرائيل.
وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه "تم تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع عن طريق نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة".
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وأضاف البيان: "إنها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ 7 أكتوبر"، عندما شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، التي نفذت حملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة.
كذلك، تحدث البيان عن "عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح"، معلناً إجلاء 21 مريضا في حال حرجة من شمال القطاع، حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية.
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