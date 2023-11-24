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عربي-دولي

ألمانيا تعلن عن إطلاق سراح 4 من مواطنيها من غزة

Lebanon 24
24-11-2023 | 14:36
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن هناك 4 ألمان كانوا محتجزين في غزة، أطلق سراحهم في وقت سابق من يوم الجمعة ضمنعملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
 
وذكرت بيربوك على هامش مؤتمر لحزبها الخضر: "أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم 4 ألمان (إسرائيليين)، ولأن أبا، بعد 49 يوما من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيرا أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته".
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وتابعت أن "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وخاصة الألمان منهم، يظل أولوية قصوى".
 
وأفرجت حركة حماس، الجمعة، عن 24 رهينة، من بينهم نساء وأطفال وعمال مزارع تايلانديون، في اليوم الأول من الهدنة مع إسرائيل.
 
وبموجب شروط الهدنة، التي مدتها 4 أيام بين إسرائيل وحماس، سيتم إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا، مقابل 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من بين آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية.
 
وتقول إسرائيل إن الهدنة قد يمتد أجلها إذا أُفرج عن مزيد من الرهائن بمعدل عشر رهائن كل يوم.
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