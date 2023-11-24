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عربي-دولي

بعد الإفراج عن أول مجموعة رهائن.. ماذا قال بايدن عن الهدنة في غزة؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 14:56
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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، الى أن هناك "فرصاً فعلية" لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".
وقال بايدن للصحفيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس، إن "علينا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط"، معتبراً أن إفراج "حماس" عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية".
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وأوضح أن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين، لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
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