بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.. هذه أبرز 5 صفقات تبادل للأسرى!

دخلت الهدنة المؤقتة بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، فيما أطلقت إدارة السجون الإسرائيلية سراح 39 امرأة وطفلاً من الأسرى الفلسطينيين، تزامناً مع وصول أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين إلى معبر كرم أبو سالم، في صفقة تبادل ستستمر إجراءاتها لأربعة أيام.

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ولم تكن صفقة تبادل الأسرى الجارية هي الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية، إذ جرت قبل ذلك خمس عمليات كبيرة أخرى، تعود إحداها لـ30 سنة سابقة: ولم تكن صفقة تبادل الأسرى الجارية هي الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية، إذ جرت قبل ذلك خمس عمليات كبيرة أخرى، تعود إحداها لـ30 سنة سابقة:

صفقة تبادل في عام 1983: 4500 أسير مقابل 6 جنود

في الـ23 من تشرين الثاني من عام 1983، أفرجت إسرائيل عن نحو 4500 أسير غالبيتهم من الفلسطينيين، مقابل الأفراج عن 6 جنود إسرائيليين أسروا قبل سنة من ذلك في لبنان، بعد اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية.



وكانت حركة فتح أسرت الجنود أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان.



صفقة تبادل في عام 1985: 1150 أسيراً مقابل 3 جنود

في يوم 20 أيار من عام 1985، أفرجت إسرائيل عن 1150 أسيراً غالبيتهم فلسطينيون، مقابل 3 جنود إسرائيليين أسروا في عام 1982 لدى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.



صفقة تبادل في عام 1997: الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين

في الأول من تشرين الأول من عام 1997، أطلقت إسرائيل سراح مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين بعد 8 سنوات من اعتقاله، بالإضافة إلى سجناء سياسيين فلسطينيين وأردنيين مقابل اثنين من عملائها السريين.



وتم القبض على العميلين في عمّان بعد محاولة اغتيال القيادي في حماس خالد مشعل عن طريق حقنه بالسم.



صفقة تبادل في عام 2004: تبادل مع رفات جنود

في الـ29 من كانون الثاني في عام 2004، أفرجت إسرائيل عن 430 أسيراً بينهم 400 فلسطيني و23 لبنانياً، في تبادل مع "حزب الله"، الذي أعاد رفات 3 جنود إسرائيليين وأفرج عن الحنان تاننباوم رجل الأعمال الإسرائيلي، والكولونيل في الاحتياط الذي اعتقله في عام 2000.



صفقة تبادل في عام 2011: الإفراج عن جلعاد شاليط

في تشرين الأول من عام 2009، تم إطلاق سراح 20 فلسطينياً مقابل شريط فيديو لجلعاد شاليط. وفي 18 تشرين الأول من عام 2011، تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، المعتقل في غزة منذ حزيران من عام 2006، مقابل 1027 أسيراً فلسطينياً، تم إطلاق سراحهم في فترتين.



وأثار الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين، منهم أعضاء في الجناح العسكري لحركة حماس، لا سيما يحيى السنوار الذي أصبح رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، نقاشاً حاداً في إسرائيل، تبعه تشكيل لجنة معنية بتحديد الخطوط الحمر في مفاوضات التبادل. (العربي الجديد)