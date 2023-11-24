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خلال "هدنة غزة".. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 16:40
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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل فترة الهدنة في قطاع غزة من أجل جمع معلومات استخباراتية وتعزيز قواته.

وزعمت الصحيفة بأن الجيش يلتزم بما ينص عليه اتفاق الهدنة، ولا يقوم بإرسال طائرات مسيّرة في أجواء غزة من أجل جمع المعلومات، لكنه يستخدم وسائل استخباراتية أخرى، من دون أن توضح الصحيفة ماهيتها.
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وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيعمل خلال فترة وقف إطلاق النار على حماية قواته الموجودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز جهوزيته اللوجستية ودراسة الوضع، كما سيستعد ويضع الخطط لاستمرار الحرب، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية، والتصديق على الأوامر للمرحلة المقبلة.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يوجد الآن على ما وصفته بخطوط الدفاع، وأنه يواجه تحديات عملياتية، مضيفة أن كل "تهديد" للقوات يُقابل بقوة شديدة، وهكذا سيستمر الأمر. (العربي الجديد)
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