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عربي-دولي

أكبر قافلة مساعدات منذ 7 تشرين الأول تدخل غزة

Lebanon 24
24-11-2023 | 17:53
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أعلنت الأمم المتحدة أن قطاع غزة تلقّى أكبر قافلة مساعدات منذ السابع من تشرين الأول الماضي، الجمعة، بموجب اتفاق الهدنة مع إسرائيل.
وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه "تم تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع عن طريق نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة".
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وأضاف البيان: "إنها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ 7 تشرين الأول، عندما شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، التي نفذت حملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة".
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