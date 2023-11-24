"ستاندرد آند بورز" تعدّل النظرة المستقبلية للبحرين

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تعديل النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة بسبب ضعف ضبط الأوضاع المالية.

وقالت والوكالة «نتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للبحرين».

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