زيلينسكي: أوكرانيا تعدّ إصلاحات في تعبئة الجيش مع استمرار الحرب

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الجمعة إن "أوكرانيا تعد إصلاحات في برنامجها لتعبئة القوات في ظل احتدام الحرب مع روسيا بلا نهاية تلوح في الأفق".وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي أنه "أصدر أوامر لمسؤولين كبار بإعداد مقترحات".وتابع: "ستوضع الخطة وستكون كل الإجابات موجودة، سأطّلع على الخطة في الأسبوع المقبل".ولم يفصح زيلينسكي عن تفاصيل الإصلاحات.وأكد أن "المشكلات في اللجان الطبية العسكرية ومراكز التجنيد ستُحل".