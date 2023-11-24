Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: أوكرانيا تعدّ إصلاحات في تعبئة الجيش مع استمرار الحرب

Lebanon 24
24-11-2023 | 18:58
A-
A+
Doc-P-1134159-638364720103237358.jpg
Doc-P-1134159-638364720103237358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الجمعة إن "أوكرانيا تعد إصلاحات في برنامجها لتعبئة القوات في ظل احتدام الحرب مع روسيا بلا نهاية تلوح في الأفق".
وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي أنه "أصدر أوامر لمسؤولين كبار بإعداد مقترحات".
Advertisement
وتابع: "ستوضع الخطة وستكون كل الإجابات موجودة، سأطّلع على الخطة في الأسبوع المقبل".
ولم يفصح زيلينسكي عن تفاصيل الإصلاحات.
وأكد أن "المشكلات في اللجان الطبية العسكرية ومراكز التجنيد ستُحل".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2023-11-25
02:00 | 2023-11-25
01:38 | 2023-11-25
01:35 | 2023-11-25
01:14 | 2023-11-25
01:10 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24