الصحّة العالمية قلقة بشأن مصير مدير مستشفى الشفاء

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قالت منظمة الصحة العالمية أنها لا تملك معلومات عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته إسرائيل هذا الأسبوع، ودعت إلى احترام حقوقه بالكامل.وذكّرت المنظمة في بيان أن "مدير أكبر مستشفى في قطاع غزة اعتقل في 22 تشرين الثاني مع خمسة آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى".وأوضحت أنه "تم اعتقال ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة من وزارة الصحة"، وتم إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين.