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13 اسماً جديداً.. اسرائيل تتلقى قائمة بالمفرج عنهم في اليوم الثاني

Lebanon 24
24-11-2023 | 22:46
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بموجب صفقة التبادل مع حماس التي بدأت خطوتها الأولى الجمعة، تلقت إسرائيل قائمة بأسماء 13 محتجزاً ستطلق الحركة سراحهم السبت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الجمعة إن الموساد والجيش تسلما قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت.
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يأتي ذلك بعد أن أفرجت حماس بوقت سابق الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى القطاع بعد أسابيع من الحرب بين الجانبين.

وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق.

من جهتها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلاً فلسطينيين (15 فتى و24 امرأة)، حيث تمت عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.
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