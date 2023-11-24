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هنية: نهدف لـ"صفقة تبادل شاملة" ورفع حصار غزة

Lebanon 24
24-11-2023 | 23:01
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بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة تهدف للوصول إلى "صفقة تبادل شاملة" ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.

وقال هنية، في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر" السبت، إن حماس "ستكون بالمرصاد" إذا قررت إسرائيل استئناف القصف.
كما أضاف أن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب "قرار فلسطيني مستقل". وأوضح: "لا توجد قوة في الأرض تحدد للشعب الفلسطيني مستقبله وإدارته وقيادته، وإدارة الشأن الفلسطيني هو قرار فلسطيني مستقل".
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كذلك اعتبر أنه من الخطأ ربط حجم القصف الإسرائيلي على غزة بما حدث في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي شنته حماس.

فيما ختم قائلاً إن "الإدارة الأميركية منخرطة في المعركة، ليس فقط بإعطاء الغطاء لإسرائيل بل وبتقديم دعم عسكري غير محدود لإسرائيل وإعطاء غطاء سياسي للعدوان على غزة"، مردفاً: "هم يتحملون مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية عن هذه المذبحة".
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