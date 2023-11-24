"علاقة متوترة".. روسيا لم تسلم أسلحة دفعت ثمنها أرمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، امس، أن روسيا لم تسلِّم يريفان أسلحة كانت قد دفعت ثمنها، متهماً وسائل الإعلام الروسية بزعزعة الوضع السياسي لبلاده.

وقال باشينيان، في تصريحات بثّها التلفزيون: «هناك مشكلة تتعلق بتسليم أسلحة ومُعدات (روسية) دفعنا ثمنها».

وأضاف: «المباحثات جارية بشأن آليات حل هذه المشكلة».

وأكد "وجود مشكلات فيما يتعلق باحترام اتفاق ثنائي ينص على عدم القيام بأي مسعى للتدخل في الشؤون الداخلية، أو زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في البلاد من جانب وسائل الإعلام في البلدين".

وقال باشينيان "إن يريفان دعت موسكو لإجراء مشاورات؛ حتى نتمكن من حل هذه القضية في أجواء ودية وطبيعية".

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