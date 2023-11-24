تايلاند: حماس أفرجت عن 10 مواطنين وباقي 20

قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، إن 20 مواطنا تايلانديا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس بعد أن أطلقت الحركة سراح 10 منهم.

وقالت الخارجية التايلاندية في بيان إن التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في عملية تبادل الأسرى الذين احتجزتهم حماس والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، أمس الجمعة، سيعودون إلى منازلهم بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى.

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وأظهرت صور نشرتها الوزارة أن من بين المحتجزين التايلانديين المفرج عنهم امرأة. وظهروا جميعا في الصور وهم يرتدون سترات خضراء وبرفقتهم أطباء في مركز طبي في إسرائيل، وفقا لما ذكرته رويترز.







وذكرت تقارير سابقة أنه تم إطلاق سراح حوالي 12 تايلانديا.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن إطلاق سراحهم لا علاقة له باتفاق هدنة مع إسرائيل، وهو الأول في الحرب المستمرة منذ 7 أسابيع، ويتبع مسارا منفصلا من المحادثات مع حماس بوساطة مصر وقطر.

وشكرت الوزارة حكومات قطر وإسرائيل ومصر وإيران وماليزيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر "وكذلك الجهات الأخرى المشاركة في الجهود الهائلة التي أدت إلى هذا الإفراج في الآونة الأخيرة".

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن إسرائيل أفرجت عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعيد إفراج حماس عن 13 من المحتجزين الإسرائيليين، بعضهم من مزدوجي الجنسية، و10 تايلانديين وفلبيني واحد كانوا محتجزين لديها، بموجب اتفاق هدنة بعد أسابيع من الحرب الإسرائيلية على غزة.

يشار إلى أن هؤلاء التايلانديين كانوا قد احتجزوا مع أكثر من 200 إسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي. (سكاي نيوز)