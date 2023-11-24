ألمانيا تشكر مصر وقطر لدورهما فى الإفراج عن 4 رهائن ألمان

قدمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الشكر لقطر ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، الذين كان بينهم 4 مواطنين ألمان.

وأعربت الوزيرة عن ارتياحها إزاء إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس".

Advertisement

وأكدت أن "من المهم الآن أن يلتزم الجميع بالاتفاقات التي تم التوصل إليها وأن يتم الإفراج عن المزيد من الرهائن في الأيام القادمة. ومن المهم كذلك وصول الصليب الأحمر إليهم ليتمكن من تقديم المساعدة الطبية لهم".

وأضافت أن "الهدنة يجب أن تستمر لأطول فترة ممكنة من أجل نقل الأدوية والمواد الغذائية إلى غزة".

المصدر: روسيا اليوم