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مصر تؤكد مواصلة جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
24-11-2023 | 23:49
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أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان مواصلة مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مُشيرًا إلى حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع خلال اليوم الأول من الهدنة، الجمعة 24 تشرين الثاني 2023.
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وذكر رشوان أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم.

كما أشار رشوان إلى أنه تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابًا يرافقهم 15 شخصًا، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا.


ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى عودة مجموعة من الأفراد الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم 134 فلسطينيا خلال اليوم الأول من الهدنة.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على نجاح اليوم الأول من الهدنة، سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، أو بإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل، أو دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، مؤكدا من جديد على استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة.
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