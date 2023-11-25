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عربي-دولي

الرئيس الجزائري: مجلس الأمن "مشلول" وإسرائيل لا تعير اهتماما للأمم المتحدة

Lebanon 24
25-11-2023 | 00:10
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس، إن "مجلس الأمن يعاني "شللا شبه تام، والاحتلال الإسرائيلي أصبح لا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره المنظومة الأممية".

 

جاء ذلك في كلمة لتبون قرأها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف، خلال القمة الـ15 لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بملف إصلاح مجلس الأمن، بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية.  

 

وأضاف أن "المجموعة الدولية أضحت اليوم تشاهد، دونما أي تحرك فعلي وهادف أو مبادرة سياسية جدية وجادة، تَتَابُعَ الأزمات والصراعات والنزاعات بصورة متسارعة".

 

وذكر تبون أن الفلسطينيين "يعيشون مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عجز منظومتنا الأممية الجامعة عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكَفِّ انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية بعينها".

 

وأضاف أن هذه المنظومة "بات الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لا يعبأ بها، ولا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره، ويضرب عرض الحائط بكل ما تفرضه من واجبات ومسؤوليات والتزامات".

 
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المصدر: وكالات

 

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