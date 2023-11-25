Advertisement

عربي-دولي

بعد وصولهم الى اسرائيل.. مستشفى يكشف عن حال المفرج عنهم

Lebanon 24
25-11-2023 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1134192-638364930536096985.jpg
Doc-P-1134192-638364930536096985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد المستشفى الذي يستقبل رهائن إسرائيليين بعد إطلاق سراحهم، الجمعة، بأن معظمهم بصحة بدنية جيدة، حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في بيان صادر عن مستشفى "شنايدر" للأطفال بمدينة بيتح تكفا، والذي يستقبل أربع أمهات وأربعة أطفال رهائن، أن الأطباء أجروا فحصا أوليا، وقالوا إنهم جميعا في حالة بدنية جيدة.
Advertisement

وأطلق سراح إجمالي 13 رهينة إسرائيلية، الجمعة، ونقلوا إلى ثلاثة مستشفيات منفصلة في جميع أنحاء إسرائيل.

وتتم رعاية خمسة رهائن إسرائيليين آخرين، وجميعهم من النساء المسنات، في مستشفى "وولفسون" في حولون.

وكشف مستشفى "وولفسون" أن بعض النساء "ضعيفات ومرهقات"، ومن غير المرجح أن يُسمح لهن بالعودة إلى منازلهن غدًا، حسبما أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي.

وتوصلت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة لأربعة أيام قابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل.

وأطلقت حماس، الجمعة، سراح 24 شخصا، من بينهم 13 امرأة وطفلا إسرائيليا، و10 أشخاص من تايلاند وفلبيني واحد، في حين أفرجت إسرائيل عن 39 من الفلسطينيين من سجونها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2023-11-25
02:00 | 2023-11-25
01:38 | 2023-11-25
01:35 | 2023-11-25
01:14 | 2023-11-25
01:10 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24