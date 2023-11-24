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عربي-دولي

طعنه سجين على غفلة... ما جديد قاتل فلويد الذي أشعل أميركا؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 23:55
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أفادت وسائل إعلام أميركية، صباح اليوم السبت، بتعرض الشرطي المدان بقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، للطعن داخل سجنه.
وكانت محكمة أميركية قضت في السادس من تموز الماضي بسجن ضابط شرطة منيابوليس السابق ديريك تشوفين، الذي أدين العام الماضي بقتل جورج فلويد، بالسجن لمدة 21 عاما، لإدانته في تهم اتحادية منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق فلويد المدنية خلال عملية إلقاء القبض عليه، التي أدت إلى وفاته في ايار 2020.
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وقال القاضي إن الشرطي السابق "تصرف بلا ضمير".
ويقضي تشوفين، الذي أقر في ديسمبر بالذنب فيما يتعلق بهذه الاتهامات الاتحادية، بالفعل عقوبة مدتها 22 عاما ونصف في سجن مينيسوتا، بعد إدانته بقتل فلويد في محاكمة بالولاية العام الماضي.
 
 واعترف تشوفين، البالغ من العمر 47 عاما، بأنه انتهك حق فلويد في عدم التعرض لعملية "اعتقال غير مبررة"، حين جثا على رقبته وهو مكبل اليدين لأكثر من 9 دقائق، في جريمة قتل صورت بهاتف محمول.
وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في العديد من المدن الأميركية وحول العالم، على وحشية الشرطة وتعاملاتها العنصرية.
وأدى قرار تشوفين الإقرار بالذنب إلى تفاديه محاكمة جنائية ثانية، لكن من شبه المؤكد أنه سيقضي سنوات طويلة خلف القضبان. (سكاي نيوز)
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