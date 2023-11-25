كيم جونغ يتفقد صورا لقواعد أميركية... التقطها "حارس الفضاء"

أفادت وسائل إعلام عالمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد صورا، التقطها قمر صناعي للتجسس، لقواعد أميركية في هاواي ولحاملة الطائرات الأميركية كارل فينسن ولمدن كورية جنوبية.

فقد نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام قولها، اليوم السبت، إن كيم جونغ أون تفقد الصور، التي التقطها القمر الصناعي الكوري الشمالي المخصص للتجسس، لقواعد أميركية في هاواي ولحاملة الطائرات "كارل فينس".

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كما ذكرت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي أطلع أيضا على صور لمدن كوريا الجنوبية، تم التقاطها من القمر الصناعي الاستطلاعي يوم أمس الجمعة، الذي أطلقته بيونغ يانغ في الحادي والعشرين من تشريالجاري.







وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون تفقد، أمس الجمعة، مركز التحكم التابع للإدارة الحكومية العامة للتقنية الجوية والفضائية في بيونغ يانغ، وتحقق من سير الأعمال للتحضير لاستخدام القمر الاستطلاعي، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.







وأضافت أنه اطلع على الصور "للأهداف الرئيسية على أراضي الطرف المعادي، بما فيها موكبو وغونسان وبيونغ تايك وأوسان وسول".

وكان كيم جونغ أون أشاد بإطلاق بلاده الناجح للقمر الصناعي التجسسي "مالليغيونغ-1"، ووصف الإطلاق بالحدث المذهل لنشر "حارس الفضاء" الذي يراقب أنشطة الأعداء العسكرية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.

وأطلقت كوريا الشمالية القمر الصناعي "مالليغيونغ-1" على متن نوع جديد من صاروخ "تشولليما-1" ليل الثلاثاء الماضي، بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس على التوالي.

وقال موقع لتعقب الأقمار الصناعية الجمعة إنه من المتوقع أن يدور القمر الصناعي الكوري الشمالي فوق شبه الجزيرة الكورية ما بين مرتين و4 مرات يوميا.







وأشار موقع "أوربتراك" Orbitrack إلى أن القمر الصناعي "مالليغيونغ-1" كان يحافظ على سرعة 7.6 كيلومترات في الثانية على ارتفاع 518 كيلومترا.

وقالت إذاعة "صوت أميركا" إن "مالليغيونغ-1" يمكنه أن يدور حول الأرض 15 مرة يوميا في حال الحفاظ على سرعته الحالية. (سكاي نيوز)