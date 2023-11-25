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زيارة مرتقبة للملياردير الأميريكي إيلون ماسك لإسرائيل

Lebanon 24
25-11-2023 | 01:10
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بعد الهجمة الشعواء التي سيقت ضده، وحملة الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وسط اتهامه بمعاداة السامية، يبدو أن مالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، طأطأ رأسه، وانحنى بوجه العاصفة.

 
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إذ من المقرر بعد تغريدات فهم منها انتقاده بشكل غير مباشر لإسرائيل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أن يزور تل أبيب الأسبوع المقبل.

 

حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

 

كما من المتوقع أن يطلع قطب تسلا على "الدمار الذي لحق بعدد من المستوطنات في غلاف غزة" وفق ما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية.

 
 
المصدر: العربية
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