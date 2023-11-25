رافعين أعلام فلسطين.. اليمنيّون يملأون الساحات دعماً لغزة

تظاهر آلاف اليمنيين في عدة محافظات بالبلاد، امس، دعما للشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية.

وقالت جماعة "الحوثي" منظمة المظاهرة، في بيان: "نبارك العمليات البطولية في غزة الجريحة والضفة الغربية وكل المدن الفلسطينية، وعلى امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

وفي سياق منفصل، باركت جماعة الحوثي اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال متحدث الحوثيين محمد عبد السلام: "نبارك للشعب الفلسطيني العزيز صموده العظيم إلى جانب مقاومته الباسلة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على قطاع غزة".

وأضاف في تصريح أوردته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، "هذا الصمود الاستثنائي أفشل أهداف العدو (إشارة إلى إسرائيل)، فاضطر للهدنة بشروط المقاومة".

وتابع "لم يحقق العدو أيا من أهدافه المعلنة، وبقيت وستبقى المقاومة في غزة وعلى رأسها حماس، وليس أمام العدو إلا التسليم بخسارته الاستراتيجية من أول يوم في معركة طوفان الأقصى". (الاناضول)