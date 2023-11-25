Advertisement

عربي-دولي

رافعين أعلام فلسطين.. اليمنيّون يملأون الساحات دعماً لغزة

Lebanon 24
25-11-2023 | 01:35
A-
A+
Doc-P-1134221-638364981601533270.jpg
Doc-P-1134221-638364981601533270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 تظاهر آلاف اليمنيين في عدة محافظات بالبلاد، امس، دعما للشعب الفلسطيني وقطاع غزة. 

 

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية.

 

وقالت جماعة "الحوثي" منظمة المظاهرة، في بيان: "نبارك العمليات البطولية في غزة الجريحة والضفة الغربية وكل المدن الفلسطينية، وعلى امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

 

وفي سياق منفصل، باركت جماعة الحوثي اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

 

وقال متحدث الحوثيين محمد عبد السلام: "نبارك للشعب الفلسطيني العزيز صموده العظيم إلى جانب مقاومته الباسلة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على قطاع غزة".

 

وأضاف في تصريح أوردته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، "هذا الصمود الاستثنائي أفشل أهداف العدو (إشارة إلى إسرائيل)، فاضطر للهدنة بشروط المقاومة".

 

وتابع "لم يحقق العدو أيا من أهدافه المعلنة، وبقيت وستبقى المقاومة في غزة وعلى رأسها حماس، وليس أمام العدو إلا التسليم بخسارته الاستراتيجية من أول يوم في معركة طوفان الأقصى". (الاناضول)

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2023-11-25
02:00 | 2023-11-25
01:38 | 2023-11-25
01:14 | 2023-11-25
01:10 | 2023-11-25
01:00 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24