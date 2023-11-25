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عربي-دولي

الأكبر منذ بداية الحرب... هجوم روسي بالمسيرات على كييف

Lebanon 24
25-11-2023 | 01:38
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أفادت وسائل إعلام بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت صباح اليوم السبت لهجوم روسي كبير بواسطة الطائرات المسيرة.
ونقل مراسلنا عن الإدارة المحلية والعسكرية لكييف قولهم "العاصمة تتعرض لهجوم كبير باستخدام المسيرات الروسية".
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وأشار مراسلنا إلى سماع أصوات انفجارات عنيفة في كييف.



ونقل عن الجيش الأوكراني قوله إن "الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في سماء العاصمة كييف".
من ناحيتها نقلت وكالة رويترز عن صحفي تابع لها قوله إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم كبير بطائرات مسيرة.
وقالت السلطات الأوكرانية إن هجوما واسعا بمسيرات انتحارية روسية بوشر فجر السبت في كييف وأدى إلى سقوط جريحين، كما ذكرت فرانس برس.


وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر منصة تلغرام "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان"، بحسب فرانس برس.
وأوضح أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الانقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.
واندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال على ما أضاف رئيس بلدية العاصمة.
 
ووقع حطام مسيّرات اسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا. (سكاي نيوز)
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