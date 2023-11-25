الجيش الصيني يعلن بدء "تدريب قتالي" قرب حدود ميانمار

أعلن الجيش الصيني على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيبدأ «أنشطة تدريب قتالي» اعتبارا من اليوم، على جانبه من الحدود مع ميانمار (بورما)، وذلك بعد يوم من اشتعال النيران في قافلة شاحنات تحمل بضائع إلى الدولة المجاورة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.

وجاء الحادث، الذي وصفته وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار بأنه هجوم للمتمردين، وسط مخاوف أمنية في الصين التي التقى مبعوثها مسؤولين كباراً في عاصمة ميانمار لإجراء محادثات بشأن استقرار الحدود بعد مؤشرات حديثة على توتر نادر في العلاقات بينهما.

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وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي في جيش التحرير الشعبي الصيني على تطبيق «وي تشات» إن التدريب يهدف إلى "اختبار القدرة على المناورة السريعة وإغلاق الحدود وقدرات إطلاق النار لقوات مسرح العمليات".