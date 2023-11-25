الأسرى الفلسطينيّون تحت الرّصد.. ماذا فعلت إسرائيل بعد "الإفراج عنهم"؟

نشرت شبكة "بلينكس" الإماراتيّة تقريراً تحت عنوان: "كلمة مكتومة من المعتقلين الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم"، وجاء فيه:

مُنع المعتقلون المحررون من السجون الإسرائيلية من التصريح، لذلك نقل رئيس نادي الأسير الفلسطيني في القدس، ناصر قوس، ما كان من الممكن أن يقولوه الآن بعد تحريرهم.

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وفي حديثٍ عبر "بلينكس"، قال قوس: "أنقل بالنيابة عنهم فرحهم العارم بالإفراج، وتقديرهم للجهود التي بذلت في هذا الشأن، وأنقل أيضا معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية التي زادت بعد 7 تشرين الأول، كونهم يرضخون منذ حينها لضغوط كبيرة".



"ضرورة استمرار الجهود" وفي حديثٍ عبر "بلينكس"، قال قوس: "أنقل بالنيابة عنهم فرحهم العارم بالإفراج، وتقديرهم للجهود التي بذلت في هذا الشأن، وأنقل أيضا معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية التي زادت بعد 7 تشرين الأول، كونهم يرضخون منذ حينها لضغوط كبيرة".

أطلقت إسرائيل، الجمعة، سراح 39 فلسطينياً من المعتقلين في سجونها، في اليوم الأوّل من اتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة بعد أسابيع من الحرب بين إسرائيل وحماس.



اعتبر قوس أنه لا بد من أن يَنقُل المعتقلون معاناتهم، ويُعبّرون عن فرحهم بمناسبة الإفراج، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود كي يُفرج عن كلّ المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



كيف وصل المعتقلون المحررون إلى منازلهم؟

ووفقاً لقوس، فقد "سُلّم المعتقلون في الضفة الغربية على حاجز بيتونيا، أما الذين يعيشون في مناطق القدس فسلّموا في مركز شرطة المسكوبية لأهاليهم".

ولفت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تفرض إجراءات صارمة بمحيط منازل المعتقلين المحررين لمنع التجمع واستقبالهم، ومنعهم من لقاء أقاربهم، وللتأكد من عدم إدلائهم بأيّ تصريح.

كذلك، شدّد على أنه "لا يمكن لأحد الوصول إلى المعتقلين الذين حرروا أو التحدث معهم سوى أقاربهم الذين يسكنون معهم في نفس المنزل".



رسالة من السجون الإسرائيلية

وفي سياق حديثه، يقول قوس: "تصلنا إلى الآن رسائل من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، تفيد بأنهم منعوا من الطعام والعلاج ومن الخروج إلى الساحة. لقد منعوا من الاستحمام، إذ نُقلت الحمامات إلى خارج غرف الأسرى".

وروى أن "الظروف صعبة جداً في السجون الإسرائيلية ويحتاج المعتقلون إلى العلاج، والأطفال يجب عرضهم على أطباء نفسيين".



نتيجة أوّل يوم هدنة

أمس الجمعة كان اليوم الأول للهدنة التي ستستمر لـ4 أيام، وخلاله أفرجت "حماس"، عن 13 من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين في سجونها.



وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنّته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب ما نقلت فرانس برس.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الأسرى المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل (..) إسرائيل".



وأظهرت قائمة نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن من بين الأسرى المفرج عنهم 3 فتيات وصبيا تتراوح أعمارهم بين عامين و9 أعوام، بالإضافة إلى 6 نساء تزيد أعمارهن على 70 عاما.



28 شخصا في بيتونيا و11 بالقدس الشرقية

أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينياً بحسب نادي الأسير الفلسطيني، وشاهد مراسل "فرانس برس" عملية إطلاق سراح 28 شخصاً منهم في بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية المحتلة.

وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية نشرت بعد ظهر الجمعة قائمة تضم 39 اسماً لأسرى فلسطينيين، هم 15 فتى و24 امرأة.



وقبل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من الفلسطينيين تجمعوا بالقرب من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة. (بلينكس - blinx)