آخر المعلومات عن "وباء" الصين الجديد.. ماذا يجري هناك؟

على الرّغم من أن فيروس كورونا انتشر في كل أنحاء العالم عام 2020، إلا أن ترجيحات تربط بين بدايته والصين، وتحديداً سوق مدينة ووهان. وحالياً، هناك

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قدمت منظمة الصحة العالمية، الخميس، طلبا غير معتاد إلى الصين للحصول على معلومات حول تفشي الالتهاب الرئوي بين الأطفال شمال البلاد، ما جدد التساؤلات حول شفافية بكين في مجال الصحة العامة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".وعقدت السلطات الصحية الصينية اجتماعاً عبر الفيديو مع منظمة الصحة العالمية، تلبية لطلبها، وقدمت بيانات تتعلق بانتشار مرض الالتهاب الرئوي في صفوف الأطفال، وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة الأممية عقب الاجتماع. وقالت المنظمة في بيان لاحق أن الالتهابات جاءت من مسببات أمراض معروفة.وأكدت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن المستشفيات الكبيرة مكتظة، وتوجد فترات انتظار طويلة، وهناك خطر كبير من تبادل العدوى، وأوصت بأن يلجأ الأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى المراكز الصحية أولاً. فما أسباب هذه العدوى، وهل على العالم أن يقلق؟في بيان أصدرته يوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إنها طلبت من بكين تقديم معلومات مفصلة حول انتشار التهاب الرئة في صفوف الأطفال في شمال الصين وطلبت معلومات وبائية وسريرية إضافية، ونتائج اختبار الفحوصات المتعلقة بالعدوى.ومع تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا في الصين كانون الثاني الماضي، وطلب المدير العام للوكالة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الحكومة الصينية تقديم بيانات سريعة وموثوقة حول الإصابات والوفيات، ازداد قلق الصينيون من أن يعيد التاريخ نفسه.أفادت السلطات الصحية الصينية ووسائل الإعلام الرسمية في الأسابيع الأخيرة عن زيادة في حالات التهاب الرئة البكتيري وغيرها من الأمراض شبيهة بالإنفلونزا، خاصة بين الأطفال.ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" قول المسؤولين الصينيين إن حجم هذه الأمراض يبدو أعلى من المستويات التي شهدوها في السنوات الثلاث الماضية، ويرجعون ذلك إلى رفع القيود الصارمة المفروضة للتحكم في هذه الأمراض التنفسية.أفادت السلطات الصينية بأنها لم تكتشف أي أعراض غير عادية أو جديدة لدى المرضى، ولم تواجه أعدادًا تتجاوز طاقات المستشفيات، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.وفي مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" أقرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية بأن العديد من مستشفيات الأطفال قد اكتظت بحالات المرضى مؤخراً، وأكدت أن السلطات تتخذ خطوات لتحسين الوصول إلى العلاج.