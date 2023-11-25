ثمة فرص حقيقية لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس.. هذا ما أعلنه بايدن

Advertisement

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الفرص "حقيقية" لتمديد هدنة بين إسرائيل وحماس، وعبر عن أمله في الإفراج عن المواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم حماس قريبا.وأشاد بايدن أيضا بالدبلوماسية الأميركية التي ساعدت في إطلاق سراح 24 شخصا كانوا محتجزين لدى حماس، وقال إن هذه هي البداية لما يتوقع أن يكون إطلاق المزيد من المحتجزين لدى الحركة في الأيام المقبلة.وذكر بايدن في مؤتمر صحفي "اعتبارا من هذا الصباح، وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بدبلوماسية أميركية مكثفة، بما في ذلك العديد من الاتصالات التي أجريتها من المكتب البيضاوي مع قادة المنطقة، سيتوقف القتال في غزة لمدة 4 أيام"، وفقا لرويترز.ورفض بايدن التكهن بشأن المدة التي ستستمر خلالها الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه قال إنه يعتقد أن فرص تمديد الهدنة الحالية "فعلية". وعبر عن أمله في إطلاق سراح الأميركيين الذين تحتجزهم حماس.وقال بايدن "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر".