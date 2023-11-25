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عربي-دولي

طوكيو: نأمل استمرار الهدنة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:00
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أعربت وزيرة الخارجية اليابانية "عن أملها في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة بشكل مستمر ومواصلة وقف الأعمال العدائية".

  

وقالت كاميكاوا، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا وأنهم قلقون من انتشاره في جميع أنحاء المنطقة".

 

وأردفت:"نأمل أن يتم تنفيذ الهدنة بشكل مطرد، وأن يتم إطلاق سراح الرهائن واستمرار وقف الأعمال العدائية".

 

وأضافت: "في الوقت الحالي، من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل استباقي لتحسين الوضع الإنساني في غزة ونزع فتيل الأزمة بسرعة".

 

وأكدت كاميكاوا أن اليابان تدعم دائماً "حل الدولتين". (وكالات)

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