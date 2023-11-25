أثناء سير بايدن في أحد شوارع جزيرة نانتوكيت... متظاهرون يهتفون "الحرية لفلسطين" (فيديو)

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، أثناء سيره في جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس حيث يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته، بمتظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

وحسبما أفاد البيت الأبيض: "يقضي الرئيس الأمركي عطلة قصيرة في عيد الشكر مع عائلته في جزيرة نانتوكيت في ولاية ماساتشوستس".

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وأضاف: "في وقت سابق من يوم الجمعة، بعد تحدثه للصحفيين حول تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، ذهب للتنزه في شوارع جزيرة نانتوكيت وتناول طعام الغداء، وعلى طول الطريق، التقى بمحتجين كانوا يهتفون مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة".

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ونشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأميركي وهو يسير على الرصيف، وعلى الجانب الآخر من الشارع كان هناك حشد من المحتجين، يطالبون بوقف إطلاق النار ويهتفون "الحرية لفلسطين".

وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

وكان الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" قد أعلنا أن الأسرى الذين أطلق سراحهم من غزة بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وصلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

كما وصلت مساء اليوم الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه تم تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع عند نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة، مما يجعلها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها. موضحا أنه "تم توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها عن طريق إرسال 200 شاحنة إلى معبر رفح". (RT)