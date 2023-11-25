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عربي-دولي

إذاعة بريطانيا ترفض شكاوى بشأن تغطيتها القصف في غزة

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:25
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رفضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عددا من الشكاوى التي أثيرت بشأن تغطيتها حرب إسرائيل على قطاع غزة بعد إجراء تحقيق.

 

وقد أثيرت الشكاوى بشأن تقرير تم بثه يوم 17 تشرين الأول الماضي في ما يتعلق بقصف «المستشفى الأهلي» وكذلك في نشرات أخرى، من جانب شركة المحاماة «ميشكون دي ريا سوليسترز» نيابة عن مجلس نواب اليهود البريطانيين والحملة ضد معاداة السامية.

 

وأحال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، الشكاوى إلى وحدة الشكاوى التنفيذية في المؤسسة، التي نظرت فيها في ضوء «معاييرها التحريرية الخاصة بالدقة والحياد».

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تردد فيه أنه تم منع موظفي «بي بي سي» من حضور مسيرة ضد معاداة السامية مقررة يوم غد الأحد.

 

وشكت المنظمتان من أن برنامج «بي بي سي» الإخباري «ذا كونتيكست» نسب «بشكل خاطئ الغارة الجوية على المستشفى الأهلي إلى الجيش الإسرائيلي»، وزعمت المنظمتان أن الانفجار في المستشفى نجم عن صاروخ أخطأ مسلحون فلسطينيون في إطلاقه. (وكالات)

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