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عربي-دولي

مسؤول أميركي يكشف: استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:43
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نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مسؤول أميركي اليوم السبت، أن سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت للاستهداف في المحيط الهندي.


وأضافت الوكالة أن "سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة".
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من جهتها، نقلت قناة "الميادين" عن مصادر خاصة قولها إن "السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها".
في غضون ذلك، قال مسؤول قسم الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، إنه "لم يتم تلقي تأكيد من جهات إسرائيلية حول صحة الحادثة أو ملكية السفينة لإسرائيل".
 
وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى تتوقف الحرب على القطاع. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية.
وأعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن القوات البحرية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة. (RT)
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