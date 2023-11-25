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عربي-دولي

مصر تلقت من "حماس" قائمة محتجزين سيتمّ الإفراج عنهم اليوم

Lebanon 24
25-11-2023 | 05:36
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية، عن تلقي مصر قائمة من حركة "حماس" بأسماء 14 محتجزا سيتمّ إطلاق سراحهم يوم السبت. (سكاي نيوز)
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