مشكلة خطيرة تواجه أوكرانيا.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

صرحت صحيفة أميركية بأن إمداد الغرب بالمعدات والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية ليس له معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "بعبارة أخرى، التكنولوجيا الغربية ليس لها معنى من دون قيادة عسكرية... لا يظهر ضباط الأركان الأكفاء في قوائم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الموعودة".

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وأشارت الصحيفة إلى وجود مشكلة خطيرة أخرى للجيش الأوكراني تتمثل في نقص الذخيرة، التي يعتمد توريدها بالكامل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن القوات المسلحة الاوكرانية لا تمتلك العدد المطلوب من معدات كشف الألغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريباً جيداً.

ومنذ بداية حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.