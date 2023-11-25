Advertisement

عربي-دولي

مشكلة خطيرة تواجه أوكرانيا.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
25-11-2023 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1134296-638365136742027158.png
Doc-P-1134296-638365136742027158.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرحت صحيفة أميركية بأن إمداد الغرب بالمعدات والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية ليس له معنى بسبب الافتقار إلى القيادة العسكرية المختصة والمنسقة في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "بعبارة أخرى، التكنولوجيا الغربية ليس لها معنى من دون قيادة عسكرية... لا يظهر ضباط الأركان الأكفاء في قوائم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الموعودة".
Advertisement
وأشارت الصحيفة إلى وجود مشكلة خطيرة أخرى للجيش الأوكراني تتمثل في نقص الذخيرة، التي يعتمد توريدها بالكامل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لصحيفة "فوربس"، فإن القوات المسلحة الاوكرانية لا تمتلك العدد المطلوب من معدات كشف الألغام وخبراء المتفجرات المدربين تدريباً جيداً.
 
ومنذ بداية حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
 
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها. (سبوتنيك) 
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2023-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-11-25
08:16 | 2023-11-25
08:00 | 2023-11-25
07:34 | 2023-11-25
07:30 | 2023-11-25
07:00 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24