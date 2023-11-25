Advertisement

عربي-دولي

دولة داعمة بقوّة لكييف... لماذا تعمد في الوقت عينه إلى إطالة الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1134300-638365145116966560.jpg
Doc-P-1134300-638365145116966560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المحلل التركي إينغين أوزير، قال إنّ لندن تأمل بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا لإشغال روسيا عن آسيا الوسطى، التي لدى بريطانيا "خطط قديمة وطموحة" فيها.

وفي تعليقه على اعتراف عضو لجنة الأمن والدفاع والاستخبارات الأوكرانية دافيد أراخاميا بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون منع كييف في ربيع عام 2022، من توقيع السلام مع روسيا، قال أوزير: "لم يكن هذا الخبر مفاجئا بالنسبة لي. نعرف أن روسيا وأوكرانيا كانتا قريبتين جدا من توقيع السلام في إسطنبول ووقع الوفدان عددا من الوثائق، وكان على فلاديمير زيلينسكي أن يوقعها أيضا. ولو وقع زيلينسكي الاتفاق في إسطنبول لانتهت الحرب منذ أمد".
Advertisement

وتابع: "أوكرانيا لم يستفزها الأميركيون، بل البريطانيون. لا أرى شيئا مدهشا في هذا الاعتراف".

وقال: "بريطانيا تهدف بالطبع إلى خلق ثقل موازن للمصالح الروسية في المنطقة، ولذلك يهتم البريطانيون بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا. يأملون في حرب طويلة الأمد بين الشعوب السلافية، فيما تعد آسيا الوسطى بقعة تاريخية بالنسبة للبريطانيين، حيث سيزداد نفوذهم. وتحاول لندن فعل ما بوسعها أملا في أن تستنفد روسيا قدراتها في أوكرانيا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2023-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-11-25
08:16 | 2023-11-25
08:00 | 2023-11-25
07:34 | 2023-11-25
07:30 | 2023-11-25
07:00 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24