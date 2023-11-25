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عربي-دولي
دولة داعمة بقوّة لكييف... لماذا تعمد في الوقت عينه إلى إطالة الحرب في أوكرانيا؟
Lebanon 24
25-11-2023
|
06:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المحلل التركي إينغين أوزير، قال إنّ لندن تأمل بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا لإشغال روسيا عن آسيا الوسطى، التي لدى بريطانيا "خطط قديمة وطموحة" فيها.
وفي تعليقه على اعتراف عضو لجنة الأمن والدفاع والاستخبارات الأوكرانية دافيد أراخاميا بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون منع كييف في ربيع عام 2022، من توقيع السلام مع روسيا، قال أوزير: "لم يكن هذا الخبر مفاجئا بالنسبة لي. نعرف أن روسيا وأوكرانيا كانتا قريبتين جدا من توقيع السلام في إسطنبول ووقع الوفدان عددا من الوثائق، وكان على فلاديمير زيلينسكي أن يوقعها أيضا. ولو وقع زيلينسكي الاتفاق في إسطنبول لانتهت الحرب منذ أمد".
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وتابع: "أوكرانيا لم يستفزها الأميركيون، بل البريطانيون. لا أرى شيئا مدهشا في هذا الاعتراف".
وقال: "بريطانيا تهدف بالطبع إلى خلق ثقل موازن للمصالح الروسية في المنطقة، ولذلك يهتم البريطانيون بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا. يأملون في حرب طويلة الأمد بين الشعوب السلافية، فيما تعد آسيا الوسطى بقعة تاريخية بالنسبة للبريطانيين، حيث سيزداد نفوذهم. وتحاول لندن فعل ما بوسعها أملا في أن تستنفد روسيا قدراتها في أوكرانيا". (روسيا اليوم)
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