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عربي-دولي

نموذج Q* الجديد يُهدّد البشرية.. ما الذي كُشِفَ عن كواليس إقالة وإعادة سام ألتمان إلى "OpenAI"؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 07:00
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ذكرت "العربية"، أنّ شركة "OpenAI" لا تزال حديث وسائل الإعلام وأوساط التكنولوجيا، خصوصا بعدما أعيد سام ألتمان إلى رئاستها.

وقد ظهرت تفاصيل جديدة إلى العلن عما كان يجري قبل الاستقالة والضجة التي أثيرت حولها. فأفادت تقارير جديدة بأن شركة الذكاء الاصطناعي كانت تعمل على نموذج متقدم قوي جدا لدرجة أنه أثار قلق الموظفين.
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وأضافت أن النموذج الجديد Q* أثار مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث عبّر العمال عن هواجسهم إلى مجلس الإدارة قبل إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وبحسب ما ورد، كانت شركة "OpenAI" تعمل على نظام متقدم قبل إقالة ألتمان والذي كان قوياً للغاية لدرجة أنه تسبب في مخاوف تتعلق بالسلامة بين الموظفين في الشركة.

كما ذكرت أن نموذج الذكاء الاصطناعي أثار مثل هذا القلق لدى بعض الباحثين في "OpenAI" لدرجة أنهم كتبوا إلى مجلس الإدارة قبل إقالة ألتمان محذرين من أنه قد يُهدّد البشرية.

وأضافت أن النموذج، المسمى Q*، والذي يُنطق باسم "Q-Star" كان قادرا على حل مسائل رياضية أساسية لم يسبق له مثيل.

وتابعت أن وتيرة التطوير وراء النظام قد أثارت قلق بعض الباحثين في مجال السلامة، بحيث يمكن النظر إلى القدرة على حل المسائل الرياضية على أنها تطور مهم في الذكاء الاصطناعي.

في حين جاءت هذه التقارير بعد أيام من الاضطرابات في شركة "OpenAI"، والتي أقال مجلس إدارتها ألتمان يوم الجمعة الماضي لكنه أعاده إلى منصبه مساء الثلاثاء بعد أن هدّد جميع موظفي الشركة البالغ عددهم 750 موظفا تقريبا بالاستقالة إذا لم تتم إعادته. (العربية)

عربي-دولي

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