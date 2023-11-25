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عربي-دولي
خبر عاجل من الفاتيكان... إلغاء نشاطات البابا فرنسيس ما السبب؟
Lebanon 24
25-11-2023
|
06:37
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أعلن الفاتيكان في بيان مقتضب، أن نشاطات البابا فرنسيس المقررة صباح اليوم السبت، ألغيت بسبب إصابته "برشح خفيف". (الشرق)
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