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عربي-دولي

صحفي شهير يكشف الكثير.. هل تعهد نتنياهو بعدم تصفية قادة "حماس"؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 07:30
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ذكر موقع "العربية" أنه فيما تنشط قطر بالإضافة إلى مصر والولايات المتحدة منذ أسابيع في ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، كشف مصدر مطلع للصحافي الفرنسي الشهير والكاتب جورج مالبرونو معلومات جديدة.

فقد تبين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعهد على ما يبدو بعدم تصفية قادة حماس المتواجدين في الدوحة.
 
وقال المصدر إن قطر تلقت تأكيدات من إسرائيل بأن "الموساد" لن ينفذ عمليات اغتيال لقادة الجناح السياسي في حماس بالدوحة، مضيفا أنه "كان من المفترض أن تقدم إسرائيل هذا التأكيد عندما بدأت الدوحة وساطتها بشأن ملف الأسرى قبل أسابيع".

كما أشار إلى أن نتنياهو "أمر الموساد بالتحضير لمثل تلك التصفيات سابقا".

وأضاف المصدر المطلع أن "هناك ما يكفي من الأماكن الأخرى غير قطر للقيام بذلك"، في إشارة ربما إلى لبنان وتركيا حيث يتواجد عدد من قادة حماس السياسيين.
 
ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، أكدت إسرائيل مرارا وتكرارا أن هدفها "سحق حماس" وقتل قادتها، فضلا عن تحرير كافة الأسرى المحتجزين لدى الحركة داخل القطاع.

كما شددت على أن وقف إطلاق النار القصير لن يثنيها عن أهدافها هذه، لاسيما تصفية رؤوس حماس.

وغالباً ما يتوزع قادة الحركة بين الدوحة ولبنان وتركيا، فيما يتمركز كل من يحيى السنوار زعيم الحركة في غزة، ومحمد الضيف المسؤول عن الجناح العسكري داخل القطاع.
 
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