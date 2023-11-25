جريمة مروّعة في دولة عربيّة... ومفاجأة كبيرة بعمر القاتل!

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عثرت السلطات المصريّة على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد اختفائها لمدة يوم كامل.وشهدت قرية المشاعلة التابعة لمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، الجريمة البشعة، حيث تلقت السلطات بلاغا من أسرة الطفلة الصغيرة ملك أدهم باختفائها من منزلها، وفشل العثور عليها.وكثفت قوات الأمن جهودها للبحث عن الطفلة، وكشف ملابسات اختفائها، حيث استمعت لأقوال الجيران والأقارب، وتبيّن أن آخر مرة شوهدت فيها كانت برفقة جارتها طالبة الثانوي التي تبلغ من العمر 15 عاما.وكشفت التحريات أن الطفلة دخلت برفقة جارتها لمنزل الأخيرة، وبتفتشيه عثر على جثة الطفلة فوق سطح العقار مقتولة ومنزوع منها قرطها الذهبي.واعترفت الطالبة بقتل جارتها الصغيرة لسرقة القرط، وبعدها لم تستطع التخلص من الجثة، وحتى لا ينكشف أمرها تركتها فوق سطح المنزل. (العربية)