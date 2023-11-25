Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... مسؤول بارز يقود طائرة حربيّة بنفسه!

Lebanon 24
25-11-2023 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1134330-638365224497734357.jpg
Doc-P-1134330-638365224497734357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقيادة الطائرة المقاتلة الخفيفة "LCA Tejas".

وأصبح مودي أول رئيس وزراء هندي يطير بطائرة من نوع "Tejas"، حيث قام بطلعة جوية استمرت بضع دقائق.
 
وكان مودي يرتدي بدلة طيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية عندما أقلعت الطائرة من مطار هندوستان للملاحة الجوية المحدودة في بنغالورو.

ولاحقا، قال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على Tejas. لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات المحلية لبلادنا، وتركتني أحس بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية". (روسيا اليوم)
 
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:59 | 2023-11-25
10:51 | 2023-11-25
10:32 | 2023-11-25
10:12 | 2023-11-25
10:00 | 2023-11-25
09:45 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24