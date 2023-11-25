بالفيديو... مسؤول بارز يقود طائرة حربيّة بنفسه!

شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقيادة الطائرة المقاتلة الخفيفة "LCA Tejas".



وأصبح مودي أول رئيس وزراء هندي يطير بطائرة من نوع "Tejas"، حيث قام بطلعة جوية استمرت بضع دقائق.

وكان مودي يرتدي بدلة طيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية عندما أقلعت الطائرة من مطار هندوستان للملاحة الجوية المحدودة في بنغالورو.



ولاحقا، قال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على Tejas. لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات المحلية لبلادنا، وتركتني أحس بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية". (روسيا اليوم)