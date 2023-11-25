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عربي-دولي

فضائح تُلاحق مسؤولاً سابقاً... متّهم بالتحرّش بـ11 إمرأة

Lebanon 24
25-11-2023 | 09:45
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تقاضي مساعدة سابقة حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بزعم أن كومو تحرش بها جنسياً بينما كان لا يزال في منصبه.

ورفعت بريتاني كوميسو، المساعدة التنفيذية السابقة لكومو، القضية ضد الحاكم السابق أمام المحكمة العليا بالولاية في ألبانيا.
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وكانت كوميسو واحدة من 11 امرأة على الأقل اتهمن كومو بسوء السلوك الجنسي، ما أدى إلى استقالته المفاجئة في عام 2021 في فضيحة "مي تو" التي كانت بمثابة سقوط حاد للسياسي الديمقراطي، والذي أنكر كافة التهم.

وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها كوميسو كومو بالتحرش الجنسي واللمس غير المرغوب فيه، وقالت إنها عوقبت بسبب الإبلاغ عن تلك الحوادث.

وتطالب القضية بتعويضات مالية، فيما أدت مزاعمها إلى توجيه تهمة جنائية ضد كومو والتي تم رفضها في نهاية المطاف العام الماضي بناءً على طلب المدعي العام بالمقاطعة الذي وصفها بأنها ذات مصداقية لكنه قال إنه لا يستطيع إثبات القضية. (العربية)
 
 

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