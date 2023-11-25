23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فضائح تُلاحق مسؤولاً سابقاً... متّهم بالتحرّش بـ11 إمرأة
Lebanon 24
25-11-2023
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقاضي مساعدة سابقة حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بزعم أن كومو تحرش بها جنسياً بينما كان لا يزال في منصبه.
ورفعت بريتاني كوميسو، المساعدة التنفيذية السابقة لكومو، القضية ضد الحاكم السابق أمام المحكمة العليا بالولاية في ألبانيا.
Advertisement
وكانت كوميسو واحدة من 11 امرأة على الأقل اتهمن كومو بسوء السلوك الجنسي، ما أدى إلى استقالته المفاجئة في عام 2021 في فضيحة "مي تو" التي كانت بمثابة سقوط حاد للسياسي الديمقراطي، والذي أنكر كافة التهم.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها كوميسو كومو بالتحرش الجنسي واللمس غير المرغوب فيه، وقالت إنها عوقبت بسبب الإبلاغ عن تلك الحوادث.
وتطالب القضية بتعويضات مالية، فيما أدت مزاعمها إلى توجيه تهمة جنائية ضد كومو والتي تم رفضها في نهاية المطاف العام الماضي بناءً على طلب المدعي العام بالمقاطعة الذي وصفها بأنها ذات مصداقية لكنه قال إنه لا يستطيع إثبات القضية. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدوا في لبنان غداً.. هكذا سيُصبح الطقس خلال ساعات!
Lebanon 24
إستعدوا في لبنان غداً.. هكذا سيُصبح الطقس خلال ساعات!
02:13 | 2023-11-25
25/11/2023 02:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
12:50 | 2023-11-24
24/11/2023 12:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله مع الشهيد عباس رعد.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله مع الشهيد عباس رعد.. شاهدوها
16:06 | 2023-11-24
24/11/2023 04:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمته سيارة... وفاة الشاب جورج جاروج في حادث سير
Lebanon 24
صدمته سيارة... وفاة الشاب جورج جاروج في حادث سير
06:57 | 2023-11-25
25/11/2023 06:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال أثار الهلع... المحلات التجاريّة أقفلت أبوابها
Lebanon 24
إشكال أثار الهلع... المحلات التجاريّة أقفلت أبوابها
09:37 | 2023-11-25
25/11/2023 09:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:59 | 2023-11-25
تأجيل الدفعة الثانية من "صفقة التبادل" بين إسرائيل و "حماس".. ما السبب وراء ذلك؟
10:51 | 2023-11-25
طائرة قطرية خاصة هبطت في مطار بن غوريون
10:32 | 2023-11-25
الحوثيون: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر لا يزال قائماً
10:12 | 2023-11-25
إعدام فلسطينيين وتعليقهما على عمود للكهرباء... ما السبب؟
10:00 | 2023-11-25
3 نقاطٍ تكشف قوة "حماس" خلال حربها مع إسرائيل.. ما هي؟
09:18 | 2023-11-25
بالفيديو.. أكبر بركان نشط في أوروبا يثور
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
25/11/2023 19:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
25/11/2023 19:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
25/11/2023 19:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24