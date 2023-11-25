إعدام فلسطينيين وتعليقهما على عمود للكهرباء... ما السبب؟

قالت وسائل إعلام إنه تم إعدام فلسطينيين اثنين بتهمة العمالة لإسرائيل في مخيم طولكرم للاجئين، وتعليقهما على عمود للكهرباء.



وأوضحت المصادر أن القرار جاء على خلفية عمليات الاغتيال التي قام بها الجيش الإسرائيلي في طولكرم في الأسابيع الأخيرة. (روسيا اليوم)

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