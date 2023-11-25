طائرة قطرية خاصة هبطت في مطار بن غوريون

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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن وفدا من قطر وصل إلى إسرائيل، اليوم السبت، "للدفع بصفقة وقف إطلاق النار مع حماس، والتأكد من تحقيق الخطوط العريضة التي تم التوصل إليها حتى الآن".وقال دبلوماسي للصحيفة إن "وفد قطر وصل في زيارة تهدف إلى التنسيق بين الإسرائيليين ونظرائهم في الدوحة لضمان استمرار الصفقة في التقدم بسلاسة ومناقشة المزيد من التفاصيل حول الصفقة الجارية".ونقل الموقع عن مراسله قوله إن "الطرفين يبحثان صفقات تبادل مستقبلية قد تنفذ في الأيام القريبة وسير الصفقة الحالية". (الحرة)