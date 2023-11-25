أمهلت "حماس" حتى منتصف هذا الليل.. اسرائيل تهدد بعودة القتال

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هددت مصادر إسرائيلية حركة حماس باستئناف الأعمال الحربية ضدها في قطاع غزة، في حال لم يتم الإفراج عن المحتجزين في الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى.وأفاد المعلومات بأن المصادر الإسرائيلية أعطت حماس مهلة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإفراج عن المحتجزين.وفي حال لم تطلق حماس هؤلاء، فإن الجيش الإسرائيلي سيستأنف العمليات في قطاع غزة، التي توقفت منذ صباح الجمعة مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني لم تسمه: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية في غزة ستستأنف".وكانت حركة حماس ذكرت في وقت سابق أنها قررت تأخير الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها في الدفعة الثانية.