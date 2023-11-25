Advertisement

عربي-دولي

أمهلت "حماس" حتى منتصف هذا الليل.. اسرائيل تهدد بعودة القتال

Lebanon 24
25-11-2023 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1134378-638365379064556183.png
Doc-P-1134378-638365379064556183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هددت مصادر إسرائيلية حركة حماس باستئناف الأعمال الحربية ضدها في قطاع غزة، في حال لم يتم الإفراج عن المحتجزين في الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وأفاد المعلومات بأن المصادر الإسرائيلية أعطت حماس مهلة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإفراج عن المحتجزين.
Advertisement

وفي حال لم تطلق حماس هؤلاء، فإن الجيش الإسرائيلي سيستأنف العمليات في قطاع غزة، التي توقفت منذ صباح الجمعة مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني لم تسمه: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية في غزة ستستأنف".

 وكانت حركة حماس ذكرت في وقت سابق أنها قررت تأخير الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها في الدفعة الثانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:28 | 2023-11-25
14:07 | 2023-11-25
13:30 | 2023-11-25
12:15 | 2023-11-25
11:59 | 2023-11-25
10:51 | 2023-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24