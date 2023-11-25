22
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمهلت "حماس" حتى منتصف هذا الليل.. اسرائيل تهدد بعودة القتال
Lebanon 24
25-11-2023
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
هددت مصادر إسرائيلية حركة حماس باستئناف الأعمال الحربية ضدها في قطاع غزة، في حال لم يتم الإفراج عن المحتجزين في الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى.
وأفاد المعلومات بأن المصادر الإسرائيلية أعطت حماس مهلة حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإفراج عن المحتجزين.
Advertisement
وفي حال لم تطلق حماس هؤلاء، فإن الجيش الإسرائيلي سيستأنف العمليات في قطاع غزة، التي توقفت منذ صباح الجمعة مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني لم تسمه: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية في غزة ستستأنف".
وكانت حركة حماس ذكرت في وقت سابق أنها قررت تأخير الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها في الدفعة الثانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدوا في لبنان غداً.. هكذا سيُصبح الطقس خلال ساعات!
Lebanon 24
إستعدوا في لبنان غداً.. هكذا سيُصبح الطقس خلال ساعات!
02:13 | 2023-11-25
25/11/2023 02:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله مع الشهيد عباس رعد.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله مع الشهيد عباس رعد.. شاهدوها
16:06 | 2023-11-24
24/11/2023 04:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
3 هزّات أرضية في لبنان.. إكتشفوا ماذا جرى في البحر!
Lebanon 24
3 هزّات أرضية في لبنان.. إكتشفوا ماذا جرى في البحر!
11:51 | 2023-11-25
25/11/2023 11:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمته سيارة... وفاة الشاب جورج جاروج في حادث سير
Lebanon 24
صدمته سيارة... وفاة الشاب جورج جاروج في حادث سير
06:57 | 2023-11-25
25/11/2023 06:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ "الطاقة الشمسية" في لبنان.. إنتبهوا مما قد يحصل غداً!
12:49 | 2023-11-25
25/11/2023 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:28 | 2023-11-25
برصاص إسرائيلي في جنين.. إصابات خطرة واستشهاد فلسطيني
14:07 | 2023-11-25
بعد إتصالات.. مصر تنجح في إنهاء أزمة تأخير تبادل المحتجزين في غزة
13:30 | 2023-11-25
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد توقفه بسبب غارات إسرائيلية
12:15 | 2023-11-25
إيران... منظمات حقوقية تندد بإعدام فتى
11:59 | 2023-11-25
تأجيل الدفعة الثانية من "صفقة التبادل" بين إسرائيل و "حماس".. ما السبب وراء ذلك؟
10:51 | 2023-11-25
طائرة قطرية خاصة هبطت في مطار بن غوريون
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
25/11/2023 21:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
25/11/2023 21:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
25/11/2023 21:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24