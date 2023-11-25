مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد توقفه بسبب غارات إسرائيلية

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أعلنت مصادر سورية عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة بعد أكثر من شهر من توقفه عن العمل بسبب غارات إسرائيلية.وأكد مصدر في وزارة النقل السورية "عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة غداً الأحد، ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدل مطار اللاذقية، وبدأت شركات الطيران إدراج رحلاتها اعتبار من غداً".وأضاف المصدر "أعادت وزارة النقل والشركات الحكومية الأخرى العمل للمطار والذي تعرض لقصف إسرائيلي في 22 تشرين الأول الماضي".وتعرض مطار دمشق الدولي لـ3 غارات إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول الماضي، في 12 تشرين الأول الماضي، و15 و22 تشرين الأول، كما تعرض مطار حلب الدولي لـ3 استهدافات منذ السابع من الشهر الماضي .وبسبب ذلك حولت سوريا الرحلات القادمة والمغادرة من مطاري دمشق وحلب، إلى مطار اللاذقية.