برصاص إسرائيلي في جنين.. إصابات خطرة واستشهاد فلسطيني

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني و إصابة 3 بشكل خطير برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت سابق، السبت، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم جنين في الضفة الغربية، واشتبك مع متجمهرين أمام سجن عوفر في انتظار إطلاق سراح الأسرى وفق اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.وقال مدير مستشفى الرازي د. فواز حماد، إن 5 إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى، من بينها إصابة خطيرة.