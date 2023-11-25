الجيش الإسرائيلي: مستعدون عسكرياً لأي خطوات بعد انتهاء الهدنة

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أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إلى أن بلاده ملتزمة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس وبإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكداً أن الوسطاء يعملون بجدية لتنفيذها.وخلال مؤتمر صحافي، شدد هغاري على أن "نفحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أميركية"، لافتاً إلى أن "استعادة المخطوفين أولوية بالنسبة لنا".وأوضح أن إسرائيل قامت بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.وختم قائلاً إن إسرائيل مستعدة عسكرياً لأي خطوات بعد انتهاء الهدنة في غزة.