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الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن لدى "حماس"

Lebanon 24
25-11-2023 | 16:29
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أعلنت حركة حماس أن جناحها المسلح سلم 13 محتجزاً إسرائيليين وسبعة من حملة الجنسيات الأجنبية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي ثاني مجموعة من الرهائن الإسرائيليين والأجانب من غزة الذين يتم الإفراج عنها وفق هدنة لأربعة أيام بين حماس وإسرائيل.
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وأضافت "حماس " في بيان "في إطار التهدئة الإنسانية، سلمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وسبعة من حملة الجنسيات الأجنبية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، عبر "إكس" إنه "وفقا للمعلومات التي وفرها الصليب الأحمر المختطفون في طريقهم لمعبر رفح في قطاع غزة".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "تسليم 13 محتجزا إسرائيليا و4 أجانب للصليب الأحمر ويتجهون إلى رفح".
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