الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن لدى "حماس"

Advertisement

أعلنت حركة حماس أن جناحها المسلح سلم 13 محتجزاً إسرائيليين وسبعة من حملة الجنسيات الأجنبية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي ثاني مجموعة من الرهائن الإسرائيليين والأجانب من غزة الذين يتم الإفراج عنها وفق هدنة لأربعة أيام بين حماس وإسرائيل.وأضافت "حماس " في بيان "في إطار التهدئة الإنسانية، سلمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وسبعة من حملة الجنسيات الأجنبية".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، عبر "إكس" إنه "وفقا للمعلومات التي وفرها الصليب الأحمر المختطفون في طريقهم لمعبر رفح في قطاع غزة".كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "تسليم 13 محتجزا إسرائيليا و4 أجانب للصليب الأحمر ويتجهون إلى رفح".