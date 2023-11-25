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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة كانت تقترب من إسرائيل

Lebanon 24
25-11-2023 | 16:41
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ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية اعترضت بنجاح طائرة مسيرة كانت تقترب من إسرائيل في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة قبل دخولها إسرائيل.

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