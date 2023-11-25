الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة كانت تقترب من إسرائيل

ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية اعترضت بنجاح طائرة مسيرة كانت تقترب من إسرائيل في منطقة البحر الأحمر".



وأضاف البيان أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة قبل دخولها إسرائيل.





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