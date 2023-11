مزاعم "التجسس" على حماس تلاحق الصليب الأحمر.. والأخير يردّ!

علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، على ما تم تداوله من معلومات وصفتها بـ "الكاذبة" عبر شبكة الإنترنت، وتتعلق باتهامات بممارسة أنشطة تجسس.

وقال ناشطون إن موظفاً في اللجنةا المذكورة قام بألصاق جهاز تعقب بأحد مقاتلي حركة حماس أثناء عملية الإفراج عن مُحتجزين إسرائيليين.

وفي بيان لها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، السبت: "نحن ننفي بشدة هذه الادعاءات. المعلومات الكاذبة تعرض للخطر موظفينا والأشخاص الذين نسعى لمساعدتهم، وتعرقل قدراتنا على دعم المجتمعات المتضررة بسبب النزاع".



🚨Just Received: Claims of tracking device planted!



An employee from the Red Cross planted a tracking device in the clothes of a Hamas fighter during the handover of Israeli prisoners!! Anyone who can deliver this warning to them should do it!!



pic.twitter.com/OrvWiqctfu



— Palestine Now. (@PalestineNW) November 25, 2023



وأكدت اللجنة أنها "ملتزمة بدعم المبادئ الإنسانية والأخلاقية في جميع عملياتها وفي كل المناطق التي تعمل بها"، وختمت: "من الضروري التأكد من الحقائق قبل مشاركتها من أجل منع انتشار المعلومات الكاذبة، وللحفاظ على المجال الذي تحتاجه المنظمات الإنسانية من أجل القيام بعملها المنقذ للحياة".



وتم تداول فيديو لما وصف أنه تورط لأحد موظفي الصليب الأحمر في عملية تجسس على حماس.



False information about us has been circulating online, regarding accusations of espionage activities in the middle of humanitarian operations.



We firmly deny these allegations. pic.twitter.com/e1JYAyTkpa



— ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 25, 2023



ويزعم متداولون للفيديو بأن موظفا ظهر وهو يلصق جهاز تعقب صغير في ظهر أحد عناصر حماس الذين كانوا يقومون بتسليم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.



وقد أثار الفيديو غضباً واستنكاراً واسعين في منصات التواصل، وطالب الكثيرون بإيضاحات من المنظمة.